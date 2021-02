Côte-d'Or : des trafiquants de drogue interpellés en flagrant délit à Chenôve

La police anti stupéfiants ne relâche pas la pression dans l'agglomération dijonnaise. Ils ont interpellé trois personnes qui étaient en pleine transaction d'achat et vente de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. Deux d'entre elles ont été déférés devant le parquet de Dijon ce jeudi 18 février.

Depuis quelques mois , la police et la justice communiquent beaucoup à Dijon sur les interventions sur le terrain en matière de lutte contre la délinquance et les trafics de drogue. Des bilans sont même régulièrement transmis aux médias. Mais si les opérations se soldent souvent par la saisie de produits stupéfiants et ont pour avantage de gêner les trafiquants dans leurs petits ou gros trafic, les interpellations sont plus rares, car il reste plus difficile de surprendre les acteurs de ces marchés souterrains en flagrant délit.

Une transaction en pleine journée dans un centre commercial

C'est pourtant le succès enregistré cette semaine dans l'agglomération dijonnaise par les policiers de la Brigade Spécialisée de Terrain (BST) et de la section d'intervention. Ils ont interpellé deux vendeurs présumés âgés de 22 et 27 ans en pleine transaction avec un client. La scène s'est déroulée le mardi 16 février dernier vers 16h au centre commercial Kennedy de Chenôve.

Les policiers ont aussi saisis des produits stupéfiants ainsi qu'une somme d'argent de 500 euros. Au terme de leur garde à vue, les deux trafiquants présumés ont été déférés au parquet ce jeudi et incarcérés. Le client s'en sort lui avec un rappel à la loi.