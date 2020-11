Deux sapeurs-pompiers et le SDIS (Service Départemental d'Intervention et de Secours) de Côte-d'Or ont porté plainte, dimanche 29 novembre, après des tirs de mortier sur un équipage lors d'une intervention à Dijon.

Côte-d'Or : deux pompiers et le SDIS portent plainte après des tirs de mortier à Dijon

Deux sapeurs-pompiers dijonnais et le SDIS (Service Départemental d'Intervention et de Secours) de Côte-d'Or ont porté plainte, dimanche 29 novembre, après des tirs de mortiers sur un équipage en intervention, ce samedi, aux alentours de 21h30. Les six soldats du feu sont intervenus sur un feu de poubelle, à Dijon. Deux d'entre eux ont été visés par des tirs de mortier d'artifice en pleine intervention. "Ils étaient tendus vers les personnels. C'est les compte-rendus des pompiers qui étaient sur place", affirme le lieutenant-colonel Roy, du SDIS 21. Aucun pompier n'est blessé.

"On ne comprend pas ce qui peut générer ce type de réaction hostile", estime le lieutenant-colonel Roy. Une cellule de soutien psychologique est envisagée par les pompiers de Côte-d'Or .