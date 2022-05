Côte-d'Or : une femme de 56 ans disparue à Alise-Sainte-Reine, la gendarmerie lance un appel à témoins

En Côte-d'Or, la gendarmerie de Venarey-les-Laumes recherche Marie-Claire Plazze. La disparition de cette patiente de 56 ans, hospitalisée en psychiatrie à l'hôpital de Alise-Sainte-Reine, a été constatée ce samedi 21 mai vers 16 heures. Elle n'a ni portable, ni argent et pas de papiers d'identité.

Disparition inquiétante à Alise-Sainte-Reine, en Côte-d'Or. Marie-Claire Plazze, 56 ans, est hospitalisée depuis une semaine au service psychiatrique de l'hôpital de cette ville. Elle a disparu samedi 21 mai, en fin d'après-midi. L'hôpital s'est rendu compte de son absence vers 16 heures. La quinquagénaire avait déjà disparu par le passé, au cours d'un séjour à l'hôpital de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or). La gendarmerie est à sa recherche, dans un secteur compris entre Alise-Sainte-Reine et Venarey-les-Laumes.

Un hélicoptère venu de Dijon, de même que des maîtres-chiens venus de Sens (Yonne) ont été mobilisés, et les recherches se poursuivent encore. Au moment de sa disparition, elle n'avait aucun portable, ni moyen de paiement, ni papiers d'identité.

Une possible fuite en train

La femme de 56 ans a les cheveux gris, coiffés au carré. Marie-Claire Plazze porte un haut rose saumon, une jupe beige et des baskets bleues. Elle porte aussi un chapeau et un sac à main de couleur inconnue. La gendarmerie indique qu'elle ne représente aucun danger pour autrui. Les militaires ajoutent aussi "qu'elle marche très bien, qu'elle est capable de marcher à travers champs et qu'elle est susceptible d'avoir pris le train à la gare de Venarey-les-Laumes".

Si vous avez des informations ou si vous retrouvez cette personne, contactez la gendarmerie de Venarey-les-Laumes au 03.80.96.00.17 ou faites le 17.