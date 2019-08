Côte-d'Or : encore des incendies de véhicules à Chenôve

Chenôve - France

Y a-t-il ou non une volonté de défier la municipalité? Ces dernières semaines le maire PS, Thierry Falconnet, avait mis en place un couvre-feu dès 22 heures concernant les mineurs de moins de 18 ans dans le quartier du Mail. Couvre-feu qu'il a décidé de ne pas reconduire dimanche dernier. Durant la nuit de mercredi à jeudi une quinzaine de véhicules ont été mis à feu à l'occasion de 4 départs de feu : boulevard Henri-Bazin, boulevard du Maréchal Leclerc et boulevard du Général Giraud aux abords du Grand Ensemble.

Jamal montre des photos et des vidéos

Au pied d'un petit immeuble de trois étages, appartenant à un bailleur social, au 18 du boulevard Henri-Bazin, trois véhicules ont brûlé. Le feu s'est déclaré entre minuit et demie et une heure du matin. Jamal*, 42 ans vit dans cet immeuble. Téléphone à la main il montre les images qu'il a filmé. "Là c'est la voiture de ma sœur qui est en train de brûler. C'est l'odeur du caoutchouc qui nous a interpellé, au départ je croyais que ça cramait chez moi" explique-t-il dépité.

Les restes d'une voiture calcinée dans la nuit de mercredi à jeudi avenue Henri-Bazin à Chenôve - Photo d'un habitant

Récupérer la carte grise

Puis Jamal s'est penché à la fenêtre. "On a vu deux voitures brûler. Je suis descendu pour essayer de récupérer la carte grise mais ce n'était pas possible". Sur la vidéo on aperçoit les véhicules en flamme au bord du trottoir et on entend la voix de Jamal qui met en garde une habitante. "Non madame, ça ne sert à rien, il fait trop chaud là!" Il poursuit : "J'ai réussi à ouvrir la porte de la voiture de ma frangine, à l'intérieur c'était tout brûlé. Mais je suis vite reparti, je me suis dit que je ne voulais pas péter avec l'auto, ça sert à rien, d'autant que c'était une voiture à gaz. Dans ces cas là il vaut mieux s'écarter et attendre".

"Maintenant on est à pied. On fait comment? C'est la merde" dit Jamal Copier

Ce jeudi matin seule un Ford Ka, très abîmée, n'avait pas été retirée de la chaussée © Radio France - Thomas Nougaillon

"Les pompiers ont eu beaucoup de boulot à Chenôve cette nuit"

Les pompiers sont intervenus très rapidement pour éteindre les flammes, "ils ont eu beaucoup de boulot cette nuit à Chenôve" explique encore Jamal. Témoin de la violence du sinistre au pied de son immeuble, une Ford Ka très endommagée. Son moteur a brûlé, c'est la seule voiture qui n'ait pas encore été enlevée. Devant le véhicule le long du trottoir, la chaussée est noircie sur une dizaine de mètres. Jamal, qui partageait la voiture de sa sœur durant les vacances, est en colère. "Maintenant on est à pied, on fait comment? Je suis énervé mais bon c'est comme ça. C'est la merde".

Sur place Les habitants balancent entre entre inquiétude, colère et résignation explique notre reporter Copier

Devant la voiture, la chaussée est noircie sur une dizaine de mètres © Radio France - Thomas Nougaillon

"Cela n'a rien à voir avec le couvre-feu" explique l'adjoint en charge à la tranquillité publique

A Chenôve cela fait des semaines que ces incivilités pourrissent la vie des habitants. Patrick Audard, adjoint en charge de la tranquillité publique à la mairie. "Nous sommes sur une situation territoriale extrêmement tendue ce qui ne signifie pas que ces incendies de véhicules aient un quelconque lien avec les problèmes de violence urbaine auxquels nous avons été confrontés jusqu'au 18 août dernier. Cela n'a rien avoir avec le couvre-feu, en tout cas il n'y a aucun lien qui puisse être établi".

Patrick Audard, adjoint en charge de la tranquillité publique Copier

"La mairie n'est absolument pas en difficulté"

La mairie semble quoiqu'il en soit avoir quelques difficultés à remédier à ces incivilités depuis quelques temps. "La mairie n'est absolument pas en difficulté. Elle fait ce qu'elle doit faire au maximum de ce qu'elle peut faire. Nous ne sommes pas sur un phénomène de violences urbaines tel qu'on l'a connu en juillet-août, nous sommes sur un ensemble de faits d'une autre nature, très localisé, très précis, sur lesquels une enquête est en cours" assure Patrick Audard.

"Il faut que ces questions d'ordre public trouvent une réponse"

La municipalité de Chenôve souhaite que ces faits cessent. "Il faut que ces questions d'ordre public trouvent une réponse. Mais avant toute chose, la préoccupation première de notre municipalité, c'est d'être aux côtés des victimes parce que nous avons 15 familles victimes de ces incendies de véhicules. Nous sommes auprès des habitants du Grand Ensemble qui savent à quel point nous faisons le maximum pour soutenir la tranquillité publique sur ce quartier".

Un appel au ministre de l'Intérieur

La mairie de Chenôve lance un nouvel appel à Christophe Castaner. "L'appel aux pouvoirs publics a déjà été lancé par notre maire, Thierry Falconnet et le président de Dijon Métropole, François Rebsamen. Nous avons une réclamation forte concernant la mobilisation de moyens supplémentaires dans les domaines du service public de la sécurité et de la justice". Faut-il des policiers en plus? "Il faut en tout cas qu'il y ait des effectifs qui permettent d'assumer une réactivité et une présence de terrain, c'est ce que nous appelons de nos voeux" conclue Patrick Audard.

*Jamal est un nom d'emprunt