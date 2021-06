Côte-d'Or : il tente d'échapper à un contrôle et la police retrouve de l'héroïne et une arme sur lui

La scène s'est déroulée ce mercredi 2 juin vers 2h45 à Chenôve. Un automobiliste a tenté d'échapper à un contrôle de police avant d'abandonner sa voiture un peu plus loin et s'enfuir à pied. Il a été rattrapé par la police. Il avait sur lui de la drogue et une arme.