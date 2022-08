Côte-d'Or : ils mettent le feu à nos bois et nos forêts, qui sont ces incendiaires ?

Ces dernières semaines, il n'y a pas un jour sans que l'on vous signale des incendies un peu partout en Côte-d'Or. 90 % d'entre eux sont d'origine humaine. Il s'agit pour certains d'actes volontaires. Des incendiaires que les forces de l'ordre arrivent parfois à interpeller. C'est le cas, il y a une semaine avec l'arrestation de trois mineurs âgés de 13 à 17 ans à Longvic à l'origine de trois départs de feu sur 600 mètres carrés de friches dans la zone industrielle de la commune. Des adolescents ou jeunes adultes qui sont les principaux incendiaires selon Denis Prieur, expert psychiatre à la Cour d'appel de Dijon.

Comme le souhaite la justice, chaque incendiaire est amené à être entendu par un expert psychiatre. Depuis 13 ans, Denis Prieur fait donc face régulièrement à des incendiaires. Des incendiaires qui ne sont pas comme on pourra l'imaginer des pompiers pyromanes. "Ils n'ont pas de pathologie, de maladie comme la schizophrénie ou autre. On est face à des personnalités qui sont le plus souvent immature, assez mal ficelées, pas encore complètement structurées avec une fragilité identitaire, des difficultés d'insertions sociales, amicales, professionnelles. Bien souvent leur intelligence se trouve dans la limite base de la norme avec des individus qui sont principalement des garçons entre 15 et 25 ans", précise le médecin.

"Bien souvent il revient sur place pour voir"

Le passage à l'acte traduit toujours chez ces individus un passage à vide avec une difficulté supplémentaire comme un travail qui vient de l'échapper ou des difficultés à en trouver, ou encore une rupture amicale, parfois amoureuse. Un déclenchement d'incendie qui n'est pas pour autant la traduction d'une fascination pour le feu et son pouvoir destructeur. "Ils sont beaucoup plus intéressés par la mobilisation des forces sociales comme les gendarmes et les pompiers, le maire et les passants. Et cela lui apporte un narcissiquement une forme de réconfort. Bien souvent, il revient et se mêle à la foule pour voir ce qui se passe", ajoute Denis Prieur.

Des incendiaires récidiviste

Pour les incendiaires interpellés, le médecin précise qu'ils reconnaissent souvent leur acte et se présentent comme "honteux d'avoir été pris et découvert. Ils ne revendiquent pas pour autant leur passage à l'acte". Un passage à l'acte délinquant qui donne lieu à des taux de récidives compris entre 10 et 40 % assure l'expert. "On retrouve parfois des antécédents chez eux qui peut-être n'avait pas été découverts."