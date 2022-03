Côte-d'Or : l'appel à la vigilance des gendarmes concernant les vols de carburants

L'appel à la vigilance des gendarmes de Côte-d'Or pour faire face à une éventuelle recrudescence des vols de carburants. Un message relayé ces derniers jours par plusieurs municipalités sur les panneaux d'affichage de la commune ou via leurs pages Facebook comme à Arc-sur-Tille. Avec la flambée des prix à la pompe, les gendarmes donnent quelques conseils. "Le principal conseil que nous donnons c'est d'éviter de faire le plein la vielle des weekends pour éviter que le carburant reste dans le réservoir pendant deux jours", rappelle l'adjudant-chef Fabrice Courbez, référent sûreté pour le Groupement de gendarmerie de Côte-d'Or.

Autre recommandation des gendarmes quand c'est possible, "garer votre véhicule dans un endroit fermé et sinon faites en sorte de le stationner côté circulation sur la voie publique pour qu'il soit visible de tous" ajoute le référent sûreté du groupement de gendarmerie de Côte-d'Or.

Les agriculteurs, les taxis et les transporteurs routiers sont des cibles privilégiées

Un appel des gendarmes relayé auprès des agriculteurs. "La profession est déjà en alerte" rappelle Fabrice Genin, le président de la FDSEA 21. "On a déjà des soucis de vols récurrents dans nos véhicules concernant le matériel de guidage par satellite et on fait déjà attention, en rappelant par exemple de ne pas laisser les tracteurs dans les champs quand c'est possible. Il y a une crainte mais on ne peut pas avoir de gardien jour et nuit pour surveiller nos réservoirs !" Pas de problème pour le moment du côté des taxis dijonnais estime Jean-Bernard Boccard, chauffeur sur l'agglomération dijonnaise mais le président du syndicat des exploitants de taxis en Côte-d'Or va prévenir ses collègues de l'appel à la vigilance émis par la gendarmerie.

Jean-Bernard Boccard, chauffeur sur l'agglomération dijonnaise et président du syndicat des exploitants de taxis en Côte-d'Or © Radio France - Stéphanie Perenon

Concernant les transporteurs routiers, là l'inquiétude est plus grande reconnait, le côte-d'orien Georges Grenier, ancien créateur des transports GRG à Fixin, et membre de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR). "Ces vols de carburant ça existait déjà mais ça s'aggrave avec cette flambée des prix", selon lui.

"Il y avait déjà des siphonnages de carburants sur les aires d'autoroutes et parfois sur les parkings de restaurants mais le plus grave c'est qu'on constate des vols en entreprise", poursuit l'ancien patron des transports GRG. Ce dernier recommande, à son tour, d'éviter quand c'est possible "de remplir les réservoirs avant le weekend et de privilégier les pleins en début de semaine."