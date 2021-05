Côte-d'Or : la mairie et le Château de Commarin portent plainte pour des tags découverts le dimanche 2 mai

Des tags en ville, c'est devenu monnaie courante. Mais dans un petit village, ça l'est beaucoup moins, a fortiori quand ces tags apparaissent près d'un monument historique. C'est ce qu'ont découvert, ce dimanche 2 mai, les habitants de Commarin en Côte-d'Or. Le maire et le propriétaire du château sont furieux. Des logos anarchistes ont été peints en rouge sur des panneaux dans le village, dont un dans la cour de l'école , mais surtout sur le café terrasse du Château de Commarin. Pour son propriétaire, Bertrand de Vogüé, également premier adjoint à la mairie, plus que la colère, c'est l'incompréhension.

La bombe de peinture a été retrouvée

"On n'est pas habitué à voir ça dans un petit village comme le notre. Curieusement, il n'y en a pas dans le village d'avant et juste un dans celui d'après, donc _Commarin a été la cible de choix de ceux qui ont fait ça_, mais on ne sait pas du tout pourquoi. Ceci dit, on a eu beaucoup de chance que les tags se limitent à des panneaux parce qu'on aurait été beaucoup plus embêtés. On a quand même de jolies maisons à Commarin et de beaux murs. Si ça avait été sur la pierre, ces tags auraient été beaucoup plus difficiles à enlever. De ce point de vue, c'est un certain soulagement, mais on s'est dépêché d'appeler la gendarmerie et on espère qu'il y aura une enquête, ce qui devrait être possible puisqu'on a retrouver la bombe!" explique Bertrand de Vogüé.

