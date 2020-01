Côte-d'Or : la police aux frontières interpelle des migrants cachés dans un camion à Longvic

La police aux frontières a interpellé ce vendredi 17 janvier à Longvic six hommes originaires d'Irak et d'Iran. Selon nos confrères du Bien Public, les migrants étaient cachés dans la remorque d'un camion bulgare.

Longvic, France

La scène s'est déroulée ce vendredi 17 janvier aux abords des magasins Grand Frais et Marie Blachère. Le journal Le Bien Public précise que le camion arrivait du Nord de la France et c'est en voulant décharger la marchandise qu'il transportait, que le chauffeur du camion s'est aperçu que le plombage avait été enlevé. La police aux frontières a interpellé six personnes (cinq Irakiens et un Iranien) rapporte le quotidien régional. Ces migrants cherchaient à rejoindre l'Angleterre.

Un autre cas en Bourgogne

C'est la deuxième fois cette semaine que ce type d'interpellation intervient en Bourgogne. La précédente a été effectuée dans la nuit de mardi à mercredi par les gendarmes du peloton motorisé de Chalon-sur-Saône. Le Journal de Saône-et-Loire expliquait dans ses colonnes, qu'onze personnes en situation irrégulière avaient été retrouvées dans une camionnette stationnée sur l’aire de Saint-Ambreuil sur l’A6