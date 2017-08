Côte-d'Or : la ville de Chenôve part en guerre contre les barbecues sauvages

Ces dernières semaines, plusieurs barbecues dits « sauvages » ont été signalés à Chenôve. Face à cette situation, la mairie lance un appel à la vigilance et à la responsabilité de tous.

Dans un communiqué publié ce jeudi 3 août, la ville de Chenôve rappelle qu'un arrêté municipal en date du 28 avril 2009 interdit de manière permanente de porter ou d’allumer un feu dans l’intérieur des bois, forêts, plantations et reboisements sur l’ensemble du Plateau de Chenôve. Il est également interdit de fumer sur la zone naturelle et sur les chemins et voies du Plateau. Le non-respect de ces dispositions peuvent entraîner de lourdes sanctions allant jusqu’à une peine de prison de 6 mois, 3800 euros d’amende et un remboursement des dégâts occasionnés.

La ville a renforcé la présence renforcée de la Police Municipale pour surveiller et assurer un travail de prévention auprès des usagers du Plateau "afin qu’ils prennent conscience de la valeur que représentent ces 240 hectares de verdure et de l’importance de le respecter et d’en protéger sa richesse". La mairie précise que parallèlement, le service municipal de la tranquillité publique a pris contact avec la Police Nationale afin qu’elle puisse effectuer des patrouilles régulières dans ce secteur.

Les fumées étaient impressionnantes sur le plateau de Chenôve lors de l'incendie de 2015 © AFP - Bertrand Chambarlac

Mais cela ne suffit pas et la ville de Chenôve compte sur "la responsabilité de tous pour respecter le règlement et signaler toute conduite non appropriée". Elle invite toute personne qui serait témoin de comportements à risque à prendre contact avec la Police Municipale ou Police Secours.

Le plateau de Chenôve avait été impacté par un incendie en 2015

Pendant l'été 2015, un incendie avait détruit plus de cent hectares sur le Plateau du Sud-Dijonnais, principalement sur les communes de Marsannay-la-Côte et de Chenôve. Des habitants du vieux bourg de Chenôve avaient été momentanément évacués, de même que le centre de loisirs municipal du Plateau, ainsi que les chevaux et employés du Cercle Hippique Dijonnais. 40% de la zone Natura 2000 avait été détruite. Pour lutter contre le feu, 76 pompiers de toute la Côte-d'Or, avaient été mobilisées avec une 20aine d'engins 4X4 utilisés pour les feux de forêts. Le Sdis avait même du rappeler des pompiers en récupération, RTT ou en vacances.