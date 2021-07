Côte-d'Or : Le centre Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur accusé de "mutilations" sur ses patients

Voila un nouveau rapport de l'Agence Régionale de Santé accablant pour les centres Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur et de Belfort. L'Agence Régionale de Santé maintient leur fermeture et leur donne deux mois pour se mettre en conformité. Cette fois-ci , il ne s'agit plus de défaillance d'un système d'aération ou de manquements aux règles d'hygiène. Un nouveau rapport d'experts de l'Assurance Maladie révèle "des actes de mutilation et de délabrement volontaires effectués sur des dents saines ou sans pathologies notable et sans justification médicale."

Le communiqué de l'ARS - DR

"Monsieur vous avez une petite carie qui n'est pas réparable.."

"Ce rapport ne me surprend pas" affirme Léa Cluchier, une ex-employée et cliente du centre Proxidentaire de Chevigny-Saint Sauveur.

"J'ai travaillé avec eux de septembre à décembre 2020. J'ai été embauché comme réceptionniste, mais je faisais un travail d'assistante dentaire sans diplômes. J'ai été licenciée sur un simple sms" assure cette jeune mère de famille. "Ce centre comprenait alors sept dentistes, et oui, il y' a bien eu plusieurs patients qui se sont fait arracher des dents saines. On leur disait, "monsieur vous avez une petite carie qui n'est pas réparable, ou bien une infection au nerf , il faut l'enlever. Ou encore pour la pose d'un bridge, cette dent-là, on va être obligés de l'enlever même si elle est saine."

"Ces personnes n'ont plus de sourires" -Léa Cluchier, ex-employée

"Je connais au moins deux personnes qui ont subi ces actes de mutilation, dont mon oncle et qui ont déposé plainte à la gendarmerie. Ces personnes sont dans des états pitoyables, elles ont du mal à manger. Heureusement qu'il y a le masque, car elles n'ont plus de sourires."

Léa Cluchier est aujourd'hui une des animatrices du groupe Facebook "Collectif d'usagers Proxidentaire Chevigny-Saint-Sauveur" qui rassemble près de 140 personnes. "Toutes les personnes qui nous contactent veulent récupérer leur dossier médical et trouver un autre dentiste. Je ne vois personne qui souhaite la réouverture de ce centre."

L'Agence Régionale de Santé demande aux patients confrontés à des difficultés de joindre une plateforme d'appels au 0 808 807 107, du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.

Sur sa page Facebook, Proxidentaire de Chevigny-Saint Sauveur réfute le premier rapport de l'Agence Régionale de Santé. Leur avocate n'était pas joignable ce lundi 26 juillet en fin de journée. Un des responsables du centre Proxidentaire de Belfort promet de tenir une conférence de presse ce mardi 27 juillet "pour de donner de vraies informations."