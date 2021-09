Côte-d'Or : le centre Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur condamné à payer ses salariés

C'est une première condamnation pour le centre Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur. Le cabinet dentaire low cost fermé depuis juin à Chevigny-Saint-Sauveur est sommé de payer les salaires de juillet et août par le tribunal des prud'hommes de Dijon.

Les prud'hommes de Dijon ordonnent au centre Proxidentaire de Dijon de verser "immédiatement" les salaires du mois de juillet pour dix employés qui n'ont toujours pas été payés. Sur ces dix personnes, deux ont démissionné, et le centre dentaire devra aussi leur régler le mois les salaires du mois d'août. Proxidentaire dispose d'un délai d'une semaine pour s'exécuter, sous peine d'une pénalité de 30 euros par jour de retard et par salarié. Ce centre est fermé depuis le mois de juin sur ordre de l'Agence Régionale de Santé et la préfecture de Côte-d'Or.

Il est accusé de mutilations sur certains patients et de non respect des normes sanitaire. La direction n'est pas venue se défendre lors de cette audience.