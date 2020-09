La fête du livre "Livres en vignes" endeuillée par la disparition de Denis Tillinac, l'écrivain et journaliste a succombé dans la nuit de vendredi à samedi d'une crise cardiaque. Il se trouvait en Côte-d'Or pour participer durant tout le week-end à la 13e édition du salon du livre.

Côte-d'Or : le journaliste et écrivain Denis Tillinac est mort

En marge du festival "Livres en vignes" on a appris ce samedi le décès de l'écrivain et journaliste Denis Tillinac à l'âge de 73 ans. Il est mort durant la nuit de vendredi à samedi après avoir assisté à la première journée du salon Livres en Vignes.

Impossible de deviner qu'elle aurait été sa fin

Le vendredi soir il s'était rendu en compagnie de son épouse à une soirée privée dans les caves de la maison Albert-Bichot à Beaune. Albéric Bichot, qui côtoyait cet auteur depuis une dizaine d'années, a dîné à ses côtés, rien n'aurait pu laisser présager une fin aussi tragique quelques heures plus tard.

"Un homme d'une simplicité exemplaire"

"Non, il était en pleine forme comme toujours, toujours très prolixe, avec le mot pour rire, féru d'actualité de la France, de la Corrèze, de la Bourgogne. Je garderai de lui l'image d'un homme d'une simplicité exemplaire, un homme vrai, un homme juste, toujours très franc, très amical et très très fidèle en amitié".

Albéric Bichot Copier

Une grande perte pour la Bourgogne

La disparition de Denis Tillinac représente aussi une perte pour la Bourgogne explique encore Albéric Bichot. "Il était l'un des grands défenseurs du festival "Livres en vignes", il s'est toujours battu pour venir, pour être fidèle à l'évènement et apporter ses témoignages toujours très bienveillants".

Une crise cardiaque

Figure éminente de la droite française Denis Tillinac a succombé à une crise cardiaque. Invité depuis les débuts du festival, il était un fervent défenseur de notre Bourgogne. Evelyne Philippe, l'organisatrice de "Livres en vignes", s'est dite "très triste" suite à ce décès brutal.

"Une grande tristesse"

"Je suis bien évidemment très triste et très choquée, il était un pilier de "Livres en vignes", je ne m'attendais pas à ça après l'inauguration de vendredi. C'est une grande tristesse car c'était une personne que j'appréciais pour ce qu'il était mais aussi pour ce qu'il écrivait. J'avais vraiment beaucoup de respect pour cette personne. Je très triste".

Evelyne Philippe Copier

"Ton amour de la France va nous manquer"

Pour Valérie Pécresse, ex-LR et présidente de la Région Ile-de-France, "c'est un choc, une immense tristesse". "Ton panache, ton amour de la France, ta fidélité va tellement nous manquer".

"Un homme de grande culture"

"Chiraquien de toujours, nous avons partagé tellement de merveilleux souvenirs. Homme de talents, de grande culture, chaleureux et fidèle, je perds aujourd'hui un ami très cher", réagit Christian Jacob, président des Républicains.

"Une certaine idée de la France"

François Bayrou, président du Modem, le qualifie d'"esprit chaleureux et passionné, amoureux de son terroir, de son pays et de sa langue". Il "va beaucoup manquer à une certaine idée de la France et de la liberté de penser".