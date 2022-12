Côte-d'Or : le maire d'Echenon annonce sa démission

Le maire d'Echenon Dominique Lott n'ira pas au bout de son mandat. La sous-préfecture de Beaune confirme une information de nos confrères du Bien Public . Le maire mis en examen pour usage et détention d'images et de vidéos à caractère pédopornographiques vient d'envoyer une lettre de démission au préfet de Côte-d'Or. Dominique Lott a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés et doit être jugé le 26 avril prochain par le tribunal correctionnel de Dijon.

L'élu a été pris dans les filets de la gendarmerie, lors d'une vaste enquête qui a conduit a l'interpellation de 48 personnes en France. Lors du conseil municipal qui a suivi le 25 novembre dernier, Dominique Lott ne s'etait pas présenté mais avait fait savoir par le biais de ses adjoints qu'il entendait rester à la tête de la commune jusqu'à son procès . Au grand regret d'habitants venus réclamer sa démission. Une pétition a alors circulé sur internet pour réclamer son départ.

Une élection partielle à Echenon

C'est maintenant au préfet de Côte-d'Or de dire s'il accepte cette démission. Si c'est le cas, les habitants devront retourner aux urnes pour compléter le conseil municipal. Début décembre, deux conseillers municipaux avaient démissionné, et fait savoir qu'ils ne voulaient pas continuer dans un tel climat. Pour désigner un nouveau maire, le conseil municipal doit être au complet. Il y aura donc dans les prochaines semaines des élections partielles.