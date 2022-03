Côte-d'Or : le prix du poisson en hausse chez les poissonniers

Avec le Brexit et maintenant la crise en Ukraine le poisson frais coûte de plus en plus cher ces dernières semaines sur les étals de nos poissonniers. Dans certains établissements ces hausses peuvent aller de 10% sur le cabillaud ou le merlan à 30% sur le saumon voire plus pour certaines espèces.

Charles Bretin, poissonnier à "la Poissonnerie Boulonnaise" d'Ahuy dans l'agglomération dijonnaise, constate lui aussi ce renchérissement pour lequel il a une explication.

C'est à cause de la hausse des prix du carburant notamment

"Il y a eu une augmentation des prix surtout suite à l'augmentation des prix de l'essence" assure t-il. "On a des collègues à Boulogne qui ne partent pas pêcher tout simplement parce que cela ne leur rapporte rien". Des hausses de prix qui peuvent alourdir la note de 5 à 10 euros en moyenne pour les clients explique encore le professionnel.

Charles Bretin, poissonnier à "la Poissonnerie Boulonnaise" d'Ahuy Copier

"On parle de quelques euros au kilo. Parmi les produits concernés par exemple figurent la lotte ou l'encornet pêchés par des artisans pêcheurs et leurs petits bateaux qui partent le matin et rentrent le soir au port. Ils ont des dépenses de carburant qu'ils sont obligés de répercuter sur le prix de la marchandise que nous vendons ensuite aux clients".

Comme partout ailleurs certains poissons ont augmenté chez ce poissonnier d'Ahuy en Côte-d'Or, une hausse limitée dit-il © Radio France - Thomas Nougaillon

En revanche ces prix à la hausse ne touchent pas les poissons d'élevage ou les plats cuisinés vendus en poissonnerie comme la paëlla par exemple. Charles Bretin explique que sur la trentaine de poissons proposés dans sa poissonnerie d'Ahuy une dizaine ont vus leurs prix augmenter, une hausse de 10% maximum assure t-il.

Notre reporter a rencontré Claudette une cliente de la poissonnerie Copier

S'il ne déplore pas de rupture de stock ou de baisse de fréquentation de la clientèle, il avoue une certaine appréhension. "En tant que revendeur je suis inquiet pour nos pêcheurs aussi bien ceux de Boulogne dans le Nord que ceux qui travaillent pour nous dans le Sud de la France. Ce sont eux qui sont à la base du 'truc'. Si eux ne vont plus pêcher, à un moment nous n'aurons plus de poissons sur nos étals, ou alors nous serons obligés de proposer des poissons d'élevage ce qui serait tout de même dommage surtout quand on voit notre patrimoine".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez ce reportage dans le 6/9 de France Bleu Bourgogne ce vendredi 25 mars 2022.