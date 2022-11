Côte-d'Or : le procès aux assises de l'infirmière d'Is-sur-Tille reporté

A Dijon, le procès aux Assises de l'infirmière d'Is-sur-Tille ne va pas à son terme. Cette maman qui a tué une de ses deux petites filles lors d'une tentative de suicide a craqué une nouvelle fois lors de l'audience.

Ce jeudi 9 novembre au matin elle s'est effondrée une nouvelle fois lors du quatrième jour d'audience, à quelques heures du verdict. Elle n'a pas supporté la confrontation avec sa famille et a dû être évacuée . Mise à l'écart dans une salle annexe, elle s'est mise à hurler et n'a jamais pu rejoindre la salle d'audience. Transférée au CHU de Dijon et placée sous sédatifs, elle doit être maintenant internée en psychiatrie a précisé la présidente de la cour d'assises avant de prononcer le report de ce procès.

Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne, cette maman a pourtant souhaité être jugée et a même demandé, lors de l'ouverture de son procès lundi dernier, à être condamnée, tante elle regrette son geste. En novembre 2019, lors d'une tentative de suicide, elle avait injecté une forte dose d'insuline à ses deux filles de 10 ans et 6 ans-et-demi avant de s'administrer le même traitement. La plus jeune des enfants n'a pas survécu.

"Un sentiment d'echec"

"Ce report est un regret immense. Pour tout le monde et pour notre cliente" assure maitre Samuel Estève qui assure la défense de cette mère de famille aux côtés de maitre David Cabanes. "C'est tellement plus simple quand il y a un salaud dans le box, mais là ce n'est pas le cas. La douleur est partagée par toutes les parties. Sylvie aurait aimé être jugée, mais elle n'est plus en état de répondre. Son état psychique ne le permet pas."

"On a le sentiment d'un échec" complète de l'autre côté de la salle maitre Emmanuel Touraille qui représente la famille qui s'est portée partie civile. "Cette audience est douloureuse pour le papa, la belle-maman , les parents. Cela va être aussi très compliquée d'expliquer cette situation à la fille ainée, Maelys, qui attendait une réponse de la justice. C'est une jeune ado qui a besoin de cette avancée pour construire sa vie, ne pas rester sur un vide."

Le procès est pour l'instant reporté, sans nouvelle date d'audience. Dans les prochains mois, cette maman devra passer devant des experts psychiatres qui diront si elle peut être un jour jugée à nouveau.