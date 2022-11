Côte-d'Or: le procureur de Nancy requiert la confiscation du château de la Rochepot

Pourra-t-on un jour prochain visiter à nouveau le magnifique château de la Rochepot (Côte-d'Or), non loin des vignobles de Pommard et Puligny-Montrachet ? Le sort de cette bâtisse médiévale se joue en ce moment au tribunal de Nancy. Le château est sous séquestre depuis l'automne 2018, date à laquelle son propriétaire présumé a été interpellé, accusé d'avoir acheté cette magnifique bâtisse 3,1 millions d'euros pour blanchir de l'argent.

ⓘ Publicité

Vincent Legaut, le vice-procureur de Nancy réclame la confiscation de ce château. Il serait alors revendu par l'Etat, et pourrait retrouver une activité touristique. Dans cette affaire de blanchiment d'argent présumée, le parquet requiert 5 ans de prison contre le propriétaire ukrainien Dmitri Malinovsky avec mandat de dépôt et interdiction par la suite de séjourner en France.

Pour Alexandru A. le gestionnaire du château, le procureur de Nancy requiert 10 mois de prison dont 8 avec sursis et 10.000 euros d'amende. Il demande egalement de geler les avoirs en Suisse d'une des prévenues ukrainiennes, à hauteur d'un million d'euros, la confiscation des biens saisis, notamment des bijoux pour une valeur totale de 700.000 euros, et des amendes allant de 100.000 à 10.000 euros pour quatre prévenus.

"Une operation de blanchiment digne d'une ingénierie complexe"

Pendant plus de trois heures, le procureur s'est attelé à démontrer que tout le montage juridique et financier "incohérent" de l'achat et de la gestion du château de la Rochepot (Côte-d'Or), avait servi en réalité à "dissimuler l'origine des fonds" et le "véritable bénéficiaire de l'opération", Dmitri Malinovsky.

La nébuleuse de sociétés offshore utilisées pour acheter le château et entretenir le luxueux train de vie du prévenu, de sa femme, de sa maîtresse et des six enfants issus des deux lits "n'est pas un blanchiment fait sur un coin de table, mais une ingénierie extrêmement compliquée", a insisté Vincent Legaut. Selon le parquet, le schéma complexe de blanchiment a aussi révélé une "abondance d'indices et de charges qui permettent de lier ces paiements offshore" à une escroquerie commise en 2015 au préjudice de la société de négoce en fertilisants Dreymoor, partie civile au procès

"C'est un réquisitoire dur, reposant sur énormément d'hypothèses", estime Me Benoît Diry, avocat de Dmitri Malinovsky qui souligne qu'on a "présenté" son client "comme un fugitif de haut vol" alors que celui-ci est venu tous les jours à l'audience et "respecte son contrôle judiciaire".

Les peines requises sont "sévères, mais pas d'une extrême sévérité" a noté Me Charlotte Plantin, avocate de la société de courtage d'engrais Dreymoor.

Place maintenant aux plaidoiries des 6 avocats de la défense. La fin de ce procès est prévue ce vendredi soir.

(Avec AFP)