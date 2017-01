Côte-d'Or : les cambriolages augmentent de quasiment 30% en 2016

La préfecture de Côte-d'Or présentait le bilan 2016 de la délinquance ce jeudi 26 janvier. Il est "globalement satisfaisant" mais le nombre de cambriolages explose : +29,57%. C'est 340 cambriolages de plus en un an.

Ce jeudi 26 janvier, la préfecture, la police, la gendarmerie de Côte-d'Or et le parquet de Dijon dressait le bilan 2016 de la délinquance. Et si Christiane Barret, la préfète s'est félicité d'un bilan "globalement satisfaisant", force est de constater un énorme point noir dans ces chiffres : l'augmentation très importante du nombre de cambriolages. En Côte-d'Or, en 2016, les cambriolages ont augmenté de 29,57%. C'est 340 vols de plus qu'en 2015.

Un plan de lutte en plusieurs points mis en place par la gendarmerie

L'augmentation est d'ailleurs beaucoup plus forte dans notre département qu'au niveau national où les cambriolages, augmentent de 4,40%. Ce sera donc la priorité désormais, des gendarmes de Côte-d'Or qui entendent mettre en place un plan de lutte en trois points. "Nous allons d'abord renforcer la surveillance des populations par la pollution, explique le Colonel Kim, chef du groupement de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté. Nous irons plus loin que les conventions de voisins vigilants en distribuant des flyers lors des contrôles routiers par exemple pour rappeler les règles de base de sécurité et appeler les citoyens à ouvrir l’œil."

N'hésitez pas à appeler le 17

Le deuxième point consistera à "vérifier systématiquement tous les signalements au numéro 17. D'ailleurs, continue le colonel Kim, il faut inviter les gens à appeler plus pour signaler les comportements suspects, les véhicules inhabituels." Même consigne du côte de la police. Thierry Alende, directeur de la sécurité publique à Dijon, a fait ses comptes : "En 2016, nous avons reçu environ 200 appels par jour à police secours. Ils ont permis de déclencher 46 interventions sur le terrain. Nous pouvons aller encore plus loin."