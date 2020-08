Côte-d'Or : les conseils d'un assureur après une mini-tornade à Mauvilly et Meulson mi-août

Après une mini-tornade qui s'est abattue sur Mauvilly et Meulson une habitante nous a contacté, selon elle nombre d'habitants ont subit "de gros dégâts" et Météo France ne peut pas leur fournir de certificat. Et Kathy craint de ne pouvoir être indemnisée. Les conseils d'un assureur Dijonnais.