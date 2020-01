Côte-d'Or (VIDÉO) - Les feux de cheminée donnent beaucoup de travail aux pompiers

Dijon - France

C'est l'hiver et les températures très fraîches de ces jours-ci vont peut-être inciter certains d'entre vous -si vous avez une cheminée- à vous faire une bonne flambée. Mais prudence! Avez-vous pensé à faire ramoner votre cheminée? Les pompiers de la Côte-d'Or ont déjà réalisés 7 interventions depuis début 2020 pour des feux de cheminée, des feux qui peuvent se propager à la toiture.

Gare au manque de ramonage et au mauvais entretien de vos conduits

Très souvent c'est le manque de ramonage qui provoque les feux de cheminée. Des interventions parfois compliquées pour les pompiers explique le colonel Olivier Roy, du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or.

"Des interventions toujours très complexes"

"Ce sont des interventions toujours très complexes parce que on est jamais sûr de la façon dont la cheminée a été montée. Alors si c'est dans une bâtisse récente et que l'installation a été faite dans les normes, tout va bien... Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Souvent on intervient dans du bâti un peu ancien avec parfois des poutres ou des installations de charpente qui passent à proximité du conduit et très souvent ça peut nous amener à une propagation du feu du conduit vers la toiture".

Dijon, Auxonne et Beaune : le top 3 des communes les plus touchées en 2019

C'est pourquoi, insiste le colonel Olivier Roy, ce genre d'intervention ne doit jamais être prise à la légère pour les personnels engagés. Des interventions qui ne sont pas forcément plus nombreuses dans le milieu rural. "Si on prend les statistiques 2019, la commune sur laquelle on a fait le plus de feux de cheminée, c'est Dijon! Derrière on retrouve Auxonne et Beaune. Même si, évidemment, on en retrouve sur l'ensemble du territoire de la Côte-d'Or."

Plus de 300 interventions l'an passé

L'an passé, en 2019, les pompiers de la Côte-d'Or sont intervenus à 308 reprises pour des feux de cheminée sur l'ensemble du département. Des interventions qui représentent pas moins de 17% de leur activité.

Rappelons qu'en théorie, même si les assurances n'appliquent pas les mêmes sanctions, le ramonage en France est obligatoire explique sur son site la Fédération Française de l'Assurance.