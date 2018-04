Dijon, France

La plus grande inquiétude reste de mise après la disparition de Danielle Beaune. Cette femme de 78 ans n'a pas redonné signe de vie depuis le vendredi 20 avril. Elle aurait quitté son domicile à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), alors qu'elle avait rendez-vous à l'hôpital, mais elle ne s'y est pas rendue et n'a pas prévenu son infirmière qui, ne la voyant pas à son domicile samedi, a averti la gendarmerie. C'est d'autant plus inquiétant que Danielle Beaune avise toujours son infirmière lorsqu'elle s'absente.

Danielle Beaune - Gendarmerie

Une quinzaine de gendarmes de la compagnie de Montbard et deux équipes cynophiles ont effectués des recherches ces derniers jours. Ces investigations perdurent et aucune piste n'est occultée.

Danielle Beaune mesure 1,55 m et est de corpulence mince. Elle a les cheveux courts et bruns et porte des lunettes. Elle vit seule et ne possède pas de véhicule. Si vous disposez d'informations concernant cette personne, veuillez contacter la brigade de Montbard au 03.80.92.02.17.