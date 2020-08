Côte-d'Or : Clara, 13 ans, disparue depuis dimanche, aperçue à Quetigny

Les gendarmes de Côte-d'Or sont toujours à la recherche de Clara, 13 ans, mardi 11 août 2020 au soir. Elle a été aperçue à Quetigny, dans la métropole dijonnaise, mardi soir, comme l'explique sa mère dans la vidéo ci-dessous. Cette adolescente n'a plus donné de nouvelles depuis qu'elle a quitté la maison de ses parents dimanche soir, le 9 août, à Châtillon-sur-Seine. Clara mesure entre 1m60 et 1m65, a les cheveux châtains, et souffre de troubles du comportement qui s'apparentent à de l'autisme. Lorsqu'elle est partie de chez ses parents, elle était habillée avec un leggings gris, un t-shirt bleu turquoise, et avec un sac à dos noir de la marque Pucca.

D'importants moyens ont été engagés

Avant qu'elle ait été aperçue près de Dijon, les gendarmes estimaient en premier lieu auprès de France Bleu Bourgogne qu'elle avait pu rester dans le secteur du Châtillonnais, avec "des éléments qui laissent penser qu'elle a pu passer à Nod-sur-Seine". D'importants moyens ont été mis en place pour la retrouver, avec "la section aérienne, deux équipes cynophiles, un drone et un bon nombre de patrouilles, pour ratisser les lieux isolés, frais, à l'abri du soleil où elle aurait pu se cacher".

Si vous avez des informations susceptibles d'aider le travail des gendarmes, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Châtillon-sur-Seine au 03 80 91 02 17 ou composer le 17.