Côte-d'Or : les motards en ont ras le casque

Les motards sont en colère et sont appelés à une nouvelle mobilisation ce samedi 13 mai à Dijon. Un rassemblement est prévu au Zénith de Dijon à partir de 13h00 pour un départ à 14h00. Dans toute le France ce weekend, les motards sortent dans les rues pour manifester contre la Sécurité "rentière".

Les motards ont le cœur gros. Et ils vont le démontrer une nouvelle fois ce samedi 13 mai en Côte-d'Or en manifestant à l'appel de leur fédération, la FFMC 21. Elle les appelle à se rassembler à partir de 13h au Zénith de Dijon avant de s'élancer sur les routes. La FFMC 21 s'en explique dans un communiqué diffusé ce jeudi. Selon la fédération, les raisons de la colère sont nombreuses.

Une liste qui s'allonge en permanence

La FFMC déplore "la tentative de mise en place d’un contrôle technique, la publication de décrets soit disant liés à la sécurité des motards : gants homologués, taille unique des plaques d’immatriculation…, la privatisation des radars embarqués et surtout les Zones à Circulation Restreintes (ZCR) qui après Paris, se mettent en place en province et qui empêchent les véhicules légers (motos) de plus de 10 ans de circuler alors que des études sérieuses montrent que le deux-roues est une solution."

Les motards ont l'impression de faire les frais de la sécurité "rentière" © Maxppp - MICHEL VIALA

La fédération estime en effet au contraire que les motards sont "les bons élèves de la Sécurité Routière, avec une mortalité en baisse et pourtant les gouvernements successifs s’entêtent à mettre en place des mesures qui, contrairement à leurs annonces, ne sont pas pour notre sécurité mais bien pour remplir les caisses de l’Etat avec des sanctions disproportionnées face aux véritables délits routiers".