Côte-d'Or : moins de cambriolages mais plus de trafics de drogues en 2020

Fabien Sudry, le préfet de Côte-d'Or a communiqué ce mercredi 13 janvier les chiffres de la sécurité publique en Côte-d'Or pour l'année 2020. Si le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes baisse dans le département, en revanche on observe une hausse sensible des trafics de stupéfiants.