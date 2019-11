Côte d'Or : plus de dix kilos de cannabis saisis à Quetigny

Joli coup de filet des gendarmes de Côte d'Or. Lors d'une opération menée le week-end dernier à Quetigny à l'est de Dijon, ils ont saisi plus de dix kilos de cannabis. Deux hommes de 22 ans arrêtés en flagrant délit, seront jugés notamment pour détention et transports de stupéfiants.