Côte-d'Or : quatre personnes interpellées en flagrant délit de cambriolage à Semur-en-Auxois

Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 avril 2023, les gendarmes de Montbard sont intervenus sur les lieux d'un cambriolage qui venait de se produire à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or). Ils sont arrivés très rapidement à tel point que les quatre auteurs présumés du cambriolage étaient encore en train de charger les biens dérobés dont des bouteilles de vin et du matériel électro-portatif, dans leurs véhicules.

ⓘ Publicité

Les voisins interviennent eux aussi pour faire fuir les cambrioleurs

L’intervention rapide des gendarmes n'est pas la seule dans cette histoire. Des voisins ont également participer à faire échouer les plans des cambrioleurs et leur intervention a poussé trois des quatre malfaiteurs à prendre la fuite. Le quatrième a pu être coincé par le voisinage. À leur arrivée, les militaires de Montbard, renforcés par le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie de Montbard (PSIG), ont mis en place un dispositif de recherche qui a permis d‘interpeler les trois fuyards Les quatre hommes, dont un mineur et un en récidive, sont alors immédiatement placés en garde à vue et reconnaissent les faits.

Quelles suites judiciaires pour les cambrioleurs ?

Les trois majeurs seront convoqués pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité collégiale puis répondront à une convocation par officier de police judiciaire en mars 2024. Le mineur sera quant à lui présenté à la police judiciaire de la jeunesse et au juge des enfants en mai/juin 2023. La perquisition des deux véhicules a permis de restituer l’ensemble des biens dérobés à la victime.