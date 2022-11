Côte-d'Or : que va devenir le château de la Rochepot ?

Que va devenir le château de la Rochepot, dans le sud de la Côte-d'Or ? Réponse le 8 décembre prochain au tribunal de Nancy. Après 9 jours d'audience, le procès des propriétaires ukrainiens accusés d'avoir racheté ce magnifique bâtiment du XII° siècle pour blanchir de l'argent, vient de se terminer. La justice met sa décision en délibéré. Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne, dans son réquisitoire, le procureur a demandé la confiscation du château , fermé au public depuis 2018 dans le cadre d'une "saisie provisoire."

"Le château, c’est le cœur du dossier" affirme le vice-procureur Vincent Legaut. Face au tribunal : il assure qu'il est inquiet de voir ce patrimoine se dégrader. Il demande donc à l'AGRASC, l'agence de l'Etat qui gère les biens saisis d'entretenir désormais cette immense bâtisse. "On ne peut pas encore le laisser vide 5 ou 10 ans" s'alarme le procureur. Ensuite, il requiert la confiscation du château et de son hôtel. Si le tribunal le suit, les deux bâtiments seront alors confiés à L'Etat qui pourra les revendre. Cette décision peut s'appliquer indépendamment de la condamnation des propriétaires, et s'ils sont innocentés au bout du compte, le prix du château estimé à 2,6 millions d'euros leur serait reversé. Mais attention, si le 8 décembre prochain le tribunal de Nancy prononce la confiscation, les propriétaires ukrainiens peuvent aussi faire appel de cette mesure. Dans ce cas là , on repartirait pour des mois , voire des années de mise sous séquestre.

La salle à manger du château de La Rochepot © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Olga Kalina, la maitresse du principal prévenu Dmitri Malinovsky revendique la propriété de cette magnifique bâtisse. "Les Ukrainiens ne sont pas responsables de la dégradation du bâtiment" souligne M° Jean-Philippe Morel, avocat du gestionnaire touristique de ce château. "Au contraire, ils ont investi, fait des travaux, l'ont ouvert au public. C'est bien sa fermeture juridique qui entraine un mauvais état."

Avant de connaitre cette histoire rocambolesque d'un propriétaire présumé qui se fait passer pour mort dans son pays natal , ce château du XII° siècle , remanié au XIX° siècle attirait 30.000 visiteurs par an, et apportait des retombées touristiques pour la commune et tout le sud de la Côte-d'Or. Sa présence est toujours signalée par des pancartes le long de l'autoroute A6.