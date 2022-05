Côte-d'Or : séquestration et coups à l'origine d'une chute mortelle à Genlis

Une jeune femme de 28 ans et son complice de 23 ans sont mis en cause dans la mort d'un jeune homme à Genlis. Ils reconnaissent avoir séquestré et frappé leur victime, avant une chute mortelle dont les circonstances restent floues.

Ils risquent les Assises et la réclusion à perpétuité. Une jeune femme de 28 ans et son complice de 23 ans viennent de comparaitre devant le procureur et un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon. Tous deux sont mis en cause dans la chute mortelle d'un jeune homme de 25 ans, tombé du 2° étage de son immeuble ce dimanche 22 mai au matin à Genlis (Côte-d'Or).

Ils l'ont attendu, puis frappé

Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme est l'ex-compagne de la victime. Ils sont restés ensemble depuis plusieurs mois et se sont séparés il y a quelques semaines. Durant le weekend, vraisemblablement le samedi, elle se rend à Genlis au domicile de son ex-compagnon. Avec un homme qu'elle présente comme "un ami", ils pénètrent dans l'appartement par effraction sous prétexte de venir déménager quelques affaires. Les deux protagonistes attendent en fait leur victime. On ne connait pas encore le déroulement exact des faits, mais quand le locataire revient dans son logement, il est pris à partie par son ex et son ami. Le jeune de 25 ans reçoit des coups, il est aussi ligoté dans sa chambre. Tout cela a duré "plusieurs heures" précise le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch.

Modification de la scène de crime

Les deux protagonistes tentent également d'extorquer leur victime en utilisant sa carte bleue. "On lui demande de l'argent" précise Olivier Caracotch. Dimanche matin, des voisins entendent un bruit sourd. Le jeune homme de 25 ans vient de chuter du 2° étage. Une voisine prend une photo avec son téléphone portable, on y voit un couteau aux côtés de l'homme qui est tombé. Elle appelle les secours, les pompiers transportent la victime grièvement blessée à l'hôpital, où le jeune homme décède. Quand les enquêteurs se rendent sur place, ils ne trouvent plus trace du couteau.

Interpellés, le jeune homme et la jeune femme reconnaissent la violation de domicile, les violences, la séquestration et la modification de la scène de crime. En revanche, ils ne savent pas expliquer la chute de la victime. Ils assurent qu'ils n'ont rien vu, et qu'ils ne l'ont pas poussé. Des analyses complémentaires menés sur le corps doivent tenter de déterminer ce qu'il s'est réellement passé.

Ils risquent la perpétuité

Le locataire a t-il utilisé un couteau pour menacer ses agresseurs ? S'en est-il servi pour se libérer de ses liens ? S'est-il jeté de lui même du 2° étage pour s'échapper ? Même si c'etait le cas, les deux personnes mis en cause peuvent être accusées de "séquestration suivie de la mort", ce qui les conduirait aux Assises et leur fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux personnes mises en cause ne sont pas originaires de Côte-d'Or, mais sont connues de la justice pour des "infractions aux stupéfiants". Sont-elles frappées par l'ampleur du drame ? "A ce stade, difficile de dire qu'elle est leur peine, mais il apparait clairement qu'il y a un manque de prise de conscience de la gravité des faits" assure le procureur Olivier Caracotch.

Cette jeune femme de 28 ans et son complice de 23 ans devraient être placés en détention provisoire , à l'issue de leur présentation devant le juge d'Instruction.