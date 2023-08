Côte-d'Or : six personnes intoxiquées par des champignons

C'est en pleine nuit, vers 3h45 du matin que les sapeurs pompiers ont été alertés pour intervenir dans une maison particulière sur la commune de Villedieu près de Molesme en Côte-d'Or. Dans cette maison, six personnes ont été victimes de très forts vomissements après avoir mangé des champignons impropres à la consommation, des champignons qui avaient été cueillis et cuisinés un peu plus tôt.

Les victimes ont été prises en charge par des ambulances des sapeurs pompiers de Châtillon-sur-Seine, d'Aisey-sur-Seine, de Laignes avec des renforts venus des départements voisins de l'Yonne et de l'Aube et du Samu. Ce sont en tout une vingtaine de pompiers qui ont été dépêchés sur place pour cette intervention.

Tous ces secours ont été coordonnés par deux véhicules de commandements dépêchés également sur place.