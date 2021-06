Côte-d'Or : trois blessés dans un accident entre trois motos à Urcy

L'accident s'est produit vers 16 heures ce samedi 26 juin sur la route départementale 35, entre Urcy et Pont de Pany. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or indique qu'il a impliqué trois motos. Il s'est soldé par un blessé grave et deux blessés plus légers. Tous ont été transportés sur le centre hospitalier de Dijon. Ce sont en tout sept sapeurs-pompiers des centres de Sombernon et du Val d'Ouche qui ont été mobilisés sur les lieux de cet accident.

Les motards et cyclomotoristes, surreprésentés dans l’accidentalité depuis le début de l’année

Dans son dernier bilan mensuel des accidents sur les routes du département, la préfecture de Côte-d'Or rappelait que les deux roues restent souvent en première ligne quand aux conséquences des accidents pour les pilotes de motos et pour les cyclistes. Même si aucun conducteur de moto lourde ou légère ou de cyclomoteur, ne faisait partie des morts à déplorer en Côte-d'Or, aucun n’est en revanche sorti indemne de l’accident dans lequel il a été impliqué.