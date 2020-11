Côte-d'Or : un accident de chasse à Étaules

Un homme de 64 ans a été gravement blessé ce lundi 29 novembre, alors qu'il chassait sur la commune d'Étaules. Il a été chargé par un sanglier. Les pompiers des casernes Dijon Nord et du Transvaal et les équipes du Grimp sont intervenues. L'homme a été transporté en urgence au CHU de Dijon.

