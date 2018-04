L'accident s'est produit, en début d'après-midi,entre Fleurey-sur-Ouche et Sombernon, sur l'A38 dans le sens Pouilly - Dijon. Un minibus transportant 7 enfants et 2 adultes a eu un accident. les 9 personnes sont blessées à des degrés divers.

Sombernon, France

On ne connait pas pour l'heure les circonstances exactes de cet accident qui s'est produit en début d'après-midi sur l'A38 entre Fleurey-sur-Ouche et Sombernon ( dans le sens Pouilly-en-Auxois - Dijon), mais les pompiers qui sont intervenus sur place confirment que le minibus transportait 7 enfants et 2 adultes qui ont été tous blessés.

Sur les 7 enfants présents dans ce transport (âgés de 6 à 13 ans) , 6 ont été blessés légèrement, un enfant resté bloqué dans le mini-bus a été désincarcéré, son état est jugé plus grave.

Sur les 2 adultes qui accompagnaient les enfants, l'un est blessé léger, l'autre a été désincarcéré dans un état grave.