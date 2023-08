Côte-d'Or : un agriculteur condamné par la nouvelle procédure environnementale à Dijon

Le tribunal judiciaire de Dijon a traité son premier référé pénal environnemental cette semaine . C'est une première pour cette juridiction après la création de cette procédure il y a deux ans, en même temps qu'un Pôle judiciaire dédié à l'environnement.

L'affaite traitée ce mardi 1er août concernait la plainte d'un couple de Montigny-Montfort qui accusait l'un des agriculteurs de la commune de déverser du lisier dans son étang. Les plaignants viennent d'obtenir gain de cause et l'agriculteur est condamné à y remédier au plus vite

Que dit la décision rendue ce vendredi par le tribunal ?

Le couple défendu par Maitre Suplisson sort donc gagnant de ce premier round judicaire pour cette nouvelle juridiction. L'agriculteur accusé est reconnu coupable de ne pas avoir respecté les prescriptions en vigueur. Il est condamné :

En urgence et au plus tard dans les 10 jours de l’ordonnance de référé, au recueil systématique des eaux polluées, avant déversement dans les regards des eaux pluviales, au besoin à chaque exercice d’activité produisant ces effluents agricoles, afin qu’eIles soient collectées et dirigées vers un ouvrage de rétention destiné à cet effet en vue de ne pas polluer le ruisseau Le Tantavion, sous peine d’astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard

En urgence et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance de référé, à un contrôle par une entreprise compétente des différents réseaux de collecte des liquides et de l’effectivité de leur étanchéité et séparation des capacités de rétention, et à la mise en œuvre des mesures pérennes de mise en conformité de l’installation aux fins de maîtrise des émissions dans l’environnement, sous peine d’astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard