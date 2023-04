Côte-d'Or : un avion de tourisme rate son décollage à Darois

Les pompiers de Côte-d'Or ont été alerté peu avant 17h et ont déployé sur l'aérodrome de Darois un important dispositif de secours. Un petit avion de tourisme venait tout juste de rater son décollage et s'est crashé en bout de piste au nord de l'aérodrome, près de la route de Troyes. Pas moins de 27 pompiers ont été mobilisés sur place ainsi que deux ambulance, un hélicoptère du SAMU et un hélicoptère de la gendarmerie.

L'accident s'est soldé par quatre blessés légers, tous pris en charge par les secours.