Côte-d'Or : un chauffeur de camion décède dans un accident de la route

Un chauffeur de poids lourd s'est tué dans un accident de la route ce lundi en début d'après-midi en Côte-d'Or. Le drame s'est déroulé vers 14h à Grancey-le-Château. Une enquête doit préciser les circonstances de cet accident dans lequel son camion était seul en cause. Une dizaine de Sapeurs pompiers est intervenue sur place. Les secours sont venus des centres d'incendie et de secours de Grancey-le-Château, d'Is sur tille, Leuglay, Montigny et de Recey.