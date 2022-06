Côte-d'Or : un cortège de mariage sème la zizanie à Chevigny-Saint-Sauveur, 18 infractions relevées

Ce qui s'est déroulé samedi dernier à Chevigny-Saint-Sauveur près de Dijon a choqué plus d'un habitant et pour cause. Un cortège de voitures s'est permis de faire n'importe quoi dans les rues de la ville, et le plus fort, c'est que l'union n'avait même pas été célébrée dans cette commune de l'agglomération dijonnaise.

18 infractions, 1.455 euros d'amendes et 16 points retirés

Le cortège qui accompagnait les mariés ne s'est pas gêné dans les rues de Chevigny-Saint-Sauveur. Arrêts au beau milieu des ronds points, circulation en sens interdit, pas de ceinture de sécurité et même un feu d'artifice tiré en pleine rue, sans oublier évidemment les concerts de klaxons. Le maire de Chevigny-Saint-Sauveur, Guillaume Ruet ne décolère pas. Il a pu s'appuyer sur le nouveau système de verbalisation à distance, car tout a été filmé et enregistré sur les caméras de vidéo surveillance.

Ce n'est pas parce que c'est un mariage qu'on a le droit de tout faire - Guillaume Ruet

"On a fait parler les caméras et on n'a pas eu la main tremblante. J'ai moi même vu des gens circuler à toute berzingue avec des passagers sur les portières. Si les mariages, on peut le comprendre, sont des moments de joie, de fête. Et il faut aussi que ce soient des moments où on respecte les autres, les règles de vie en société. Et ça commence par le code de la route, parce que toutes ces infractions peuvent mettre en danger la vie des piétons et des autres véhicules. C'est juste inadmissible. Ce n'est pas parce que c'est un mariage qu'on a le droit de tout faire. J'ai demandé à la police municipale de regarder nos caméras et éventuellement de vidéo verbaliser. Et on a pu constater que 18 infractions, et ce ne sont pas de petites infractions qui auraient pu mettre en danger des personnes et on ne peut pas tolérer l'intolérable. On a des outils technologiques qui nous permettent de sanctionner des personnes qui ont enfreint la loi." explique le maire Guillaume Ruet

Ce système de verbalisations à distance est tout nouveau. C'est la première fois que la ville de Chevigny-Saint-Sauveur dresse autant d'amendes en une seule journée. Il y en a quand même pour 1.455 euros !