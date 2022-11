Côte-d'Or : un couple retrouvé mort à Diancey

La commune de Diancey compte 86 habitants, entre Arnay-le-Duc et Saulieu

Un drame dans la petite commune de Diancey, 86 habitants, entre Arnay-le-Duc et Saulieu. Le corps d'une femme de 59 ans a été retrouvé ensanglanté dans sa voiture, juste devant sa maison. A quelques mètres de là, son mari âgé de 58 ans a été découvert mort, son fusil de chasse à ses côtés. C'est la même arme qui aurait servi dans les deux cas indique le parquet de Dijon. Il s'agirait donc d'un féminicide suivi d'un suicide. C'est une personne de la famille qui a donné l'alerte et découvert les corps ce jeudi 10 novembre, vers 19h.

La brigade de recherche de Montbard a ouvert une enquête pour homicide volontaire concernant la femme, et pour "recherches des causes de la mort" concernant son mari. Il s'agit de s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres personnes sur les lieux au moment du drame. Le parquet de Dijon assure que ce couple n'avait jamais fait parler de lui et a ordonné une autopsie des deux corps.