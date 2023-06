Côte-d'Or : un deuxième feu de sous bois en moins d'une semaine

Faut il y voir un été de tous les dangers pour la végétation en Côte-d'Or ? En tout cas, les départs de feu se succèdent avec deux incendies de sous bois en l'espace de cinq jours. Après un incendie à Beaune, le vendredi 2 juin dernier, ce mercredi, c'est à Auxey-Duresses que les pompiers de Côte-d'Or ont été appelés pour éteindre un nouveau feu de sous bois. Précisément dans la rue du Val où la moitié d'une parcelle d'un hectare de feuillus sont partis en fumée.

ⓘ Publicité

D'importants moyens engagés

Le foyer principal a été rapidement éteint et les équipes dépêchées sur place ont procédé à un noyage du terrain. L'intervention a mobilisé au moins trois camions citernes feux de forêt en provenance de Beaune, de Nolay et de Chagny en Saône-et-Loire. 16 pompiers du SDIS 21 ont participé à cette opération et quatre de Saône-et-Loire.