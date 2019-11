Côte-d'Or - Un élève de 17 ans était à l'origine des incendies au lycée agricole "La Barotte"

Un jeune homme de 17 ans vient d'être arrêté après une série d'incendies au lycée agricole "La Barotte" de Châtillon-sur-Seine pendant près d'un an. Le dernier en date, c'était le 19 novembre. Le mineur laissé libre, est contraint à une obligation de soins, en attendant son procès.

Côte-d'Or, France

On en sait enfin plus sur l'origine des incendies au lycée agricole "La Barotte" de Châtillon-sur-Seine. Une série jusque-là inexpliquée de cinq feux entre le 8 décembre 2018 et le 19 novembre 2019.

Les gendarmes de Montbard viennent en effet d'arrêter un jeune homme de 17 ans. Il s'agit d'un élève de l'établissement, sans antécédents judiciaires.

Toujours le même mode opératoire

Le jeune pyromane utilisait toujours le même mode opératoire : il accédait sans effraction dans un bureau, la salle des professeurs, dans les cuisines puis allumait un feu avec du papier ou du carton trouvé sur place.

Interpellé après une longue enquête, l'élève est mis en examen pour cinq incendies. Laissé libre sous contrôle judiciaire, le mineur est contraint à une obligation de soins, en attendant son procès.