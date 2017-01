Côte-d’Or : un homme conduisait sans permis depuis 32 ans

Lors d’un banal contrôle routier le 14 janvier, les gendarmes du peloton motorisé de Pouilly-en-Auxois ont interpellé un automobiliste qui conduisait sans permis depuis plus de 30 ans.

Et s’il n’avait pas oublié de mettre son clignotant, peut-être serait ’il passé une fois de plus entre les mailles du filet, peut-être aurait-il continué de conduire sans permis quelques années de plus. Seulement voilà, ce 14 janvier à l’heure du repas, il n’a pas mis son clignotant et les gendarmes du peloton motorisé de Pouilly-en-Auxois, ont eu le nez creux, ils ont donc décidé de le contrôler.

Sans permis et alcoolisé

Le conducteur contrôlé venait de Dijon, où il avait rendu visite à sa compagne, actuellement incarcérée pour conduite malgré une annulation du permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le conducteur est dépisté positif à l'alcoolémie, il conduit en apparence malgré une annulation de son permis de conduire et sans avoir assuré son véhicule. Pour faire bonne mesure, et pour tenter d'échapper aux poursuites, il donne une fausse identité.

Jugé le 1er février prochain à Dijon

Les enquêteurs affinent alors les investigations et constatent que leur contrevenant conduit depuis plus de 32 ans sans permis. Présenté au procureur de la République le 15 janvier, il a été incarcéré en attendant de passer en jugement devant le tribunal correctionnel de Dijon le 1er février prochain.