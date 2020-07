Côte-d'Or : un incendie dans un sous-bois près de Daix

Quatre jours après, un nouvel incendie est en cours vendredi 31 juillet 2020, aux alentours de 7 heures et demi, dans le secteur de Daix (Côte-d'Or). Deux foyers différents et un feu qui a parcouru 1200m², dans un sous-bois avec des sapins, ont indiqué les pompiers à France Bleu Bourgogne. Le feu se situe vers la Route de Troyes. Les pompiers mettent en garde contre la présence possible de fumée sur la route. Une vingtaine de pompiers sont engagés. A 7 heures et demi, le feu est "fixé".

