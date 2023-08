Côte-d'Or : un incendie ravage des locaux industriels à Chevigny-Saint-Sauveur

L'alerte a été donnée peu après 11h30 ce mercredi 9 août alors qu'un incendie était en cours dans des locaux industriels situés au 4 rue des Serruriers à Chevigny-Saint-Sauveur Côte-d'Or). L'opération a mobilisé 26 sapeurs pompiers et neuf engins des Centres d'Intervention et de Secours de Dijon-Est, Dijon-Nord et Dijon-Transvaal.

Une personne en chômage technique

Les locaux appartiennent à un garage automobile. Deux véhicules stationnés à l'intérieur du bâtiment et trois à l'extérieur ont été également détruit par les flammes. Il n'y a pas de victime, en revanche une personne employée dans ce garage se retrouve au chômage technique.

Un bâtiment de 50 mètres carrés sauvé par les pompiers

Si les locaux principaux sont fortement endommagés par l'incendie, l'intervention des pompiers dijonnais a permis en revanche de sauver un bâtiment de 50 mètres carrés attenant au hangar. Les opérations de déblai et de surveillance ont débuté peu avant 13h mais aucune surveillance de longue durée n'était à prévoir.