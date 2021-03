Karim Traoré peut rester en France six mois de plus, selon son collectif de soutien, on l'apprend ce mercredi 24 mars 2021. L'apprenti boucher guinéen de Fleurey-sur-Ouche, majeur demain, était menacé d'expulsion.

Côte-d'Or : un jeune apprenti guinéen menacé d'expulsion peut rester en France six mois de plus

Karim Traoré peut rester six mois de plus selon son collectif de soutien.

Une respiration pour Karim Traoré. Cet apprenti boucher guinéen qui travaille à Fleurey-sur-Ouche (Côte-d'Or) peut rester 6 mois de plus selon son collectif de soutien. Karim Traoré avait rendez-vous ce mercredi matin avec les services de la préfecture, la veille de ses 18 ans, pour déterminer s'il pouvait rester en France.

Son collectif de soutien ne veut pas s'arrêter là

La nouvelle a émeut Jacqueline Rogeon, membre du collectif de soutien à Karim Traoré. "Je suis forcément heureuse d'autant plus que le magasin où il travaille le soutient. Vraiment c'est magnifique, sourit-elle avec quelques larmes. On sait qu'il y a plein de jeunes comme lui et tous méritent d'être accompagnés pour qu'ils puissent terminer leur formation et pourquoi pas s'installer en France." Mais le combat ne s'arrête pas à cette décision pour la membre du collectif de soutien à Karim Traoré.

"Nous allons maintenir la pression pour qu'il puisse passer son brevet professionnel" - Jacqueline Rogeon

Elle et tous les membres du collectif de soutien à Karim Traoré veulent aller plus loin. "Comme son maître de stage, je suis persuadée qu'il faut maintenir la pression. Il va falloir faire plus pour obtenir que Karim puisse passer son brevet professionnel parce qu'il le mérite", assure Jacqueline Rogeon