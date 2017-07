Côte-d'Or : un jeune homme retrouvé mort dans un squat à Montbard

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort dans un bâtiment désaffecté de Montbard, dans le nord Côte-d'Or. Les gendarmes ont découvert son cadavre ce mercredi 26 juillet 2017.

C'est un bâtiment désaffecté du centre de Montbard dans lequel des jeunes viennent de temps en temps faire la fête. C'est ici que les gendarmes ont découvert ce mercredi 26 juillet 2017, le cadavre d'un homme d'une vingtaine d'années. Peu d'informations pour le moment pour les enquêteurs qui n'ont pas encore formellement identifiés la victime, et qui ne savent pas non plus quelles sont les causes du décès.

Plus d'informations à venir.