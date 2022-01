La nuit de ce samedi 15 au dimanche 16 janvier a été marquée par un violent accident de la circulation sur les routes de Côte-d'Or. Une personne a été tuée et trois autres blessées dont une gravement, dans une collision entre deux voitures sur la RD 20A à Ruffey-lès-Beaune.

Côte-d'Or : un mort et trois blessés dans une collision entre deux voitures à Ruffey-lès-Beaune

La collision très violente s'est produite dans la soirée de ce samedi 15 janvier sur la commune de Ruffey-lès-Beaune sur la route départementale 20A. Le bilan est lourd, puisqu'une personne a été tuée dans la collision, un homme âgé d'une quarantaine d'années et originaire de la région beaunoise. Une autre personne a été gravement blessée et deux autres plus légèrement touchées.

Une vingtaine de pompiers venus des centres de secours de Beaune, Meursault côtes et Ruffey, sont intervenus sur les lieux de l'accident pour évacuer les victimes.