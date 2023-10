Côte-d'Or : un mort et une femme gravement blessée dans un accident d'ULM près de Beaune

L'accident s'est déroulé peu avant 18h30 ce jeudi 5 octobre à Vignoles près de Beaune. Un ULM s'est écrasé dans le jardin d'une maison, située dans la rue du Colombier. Les causes de ce crash ne sont pas encore connues.

Un homme retrouvé à une trentaine de mètres de l'impact

Dans la chute de l'appareil, une femme de 53 ans a été gravement blessée et prise en charge par une équipe des sapeurs pompiers dépêchés sur place et le SMUR 21 en situation qualifiée d'urgence absolue. elle a été évacuée par hélicoptère vers le CHU de Dijon. Une deuxième victime est aussi à déplorer. Il s'agit d'un homme de 58 ans dont le corps a été retrouvé sans vie dans une haie située à une trentaine de mètres du crash. Son corps a été pris en charge par un officier de l'OPJ et la brigade gendarmerie de l'air engagée sur place

Les secours ont par ailleurs pris en charge deux témoins de l'accident choqués. Ils sont restés sur place.

D'importants moyens déployés pour porter secours aux victimes

Treize sapeurs pompiers et deux ambulances ont été mobilisés sur les lieux de l'accident avec l'appui d'un véhicule de secours routier de Beaune.