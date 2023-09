Côte-d'Or : un pavillon de Lamarche-sur-Saône s'embrase, six personnes indemnes

L'incendie s'est déclaré en tout début de soirée dans le pavillon d'habitation situé dans la rue des fleurs à Lamarche-sur-Saône. Le premier étage de la maison et le toit se sont embrasés. Six personnes se trouvaient dans le pavillon au moment de cet incendie. Elles ont pu en sortir saines et sauves avant l'arrivée des secours. Il n'y a aucune victime à déplorer.

D'importants moyens déployés pour circonscrire le sinistre

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Côte-d'Or a mobilisé d'importants moyens. Trois fourgons incendies ont été dépêchés d'Auxonne, de Pontailler-sur-Saône et de Saint Jean, ainsi qu'une échelle d'Auxonne placé sous la coordination d'un chef de groupe, sans oublier les pompiers communaux de Lamarche, soit un total de 19 pompiers mobilisés.