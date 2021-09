Côte-d'Or : trois morts dans un crash d'aéronef près de Darois

Un aéronef s'est écrasé près de Darois en Côte-d'Or, vendredi 10 septembre 2021. Les pompiers sont intervenus en début d'après-midi. La gendarmerie, contactée par France Bleu Bourgogne, indique qu'il y avait trois personnes à bord. Selon le Procureur de la République et le directeur de l'aérodrome, également contactés par France Bleu Bourgogne, les trois personnes sont décédées mais on ne connait pas encore l'identité des victimes. L'accident pourrait être dû au mauvais temps. On ne sait pas encore d'où venait l'aéronef.

La route coupée

La route, la D971, qui passe près de l'Aéro club de Darois, a été coupée dans l'après-midi par les gendarmes, indique le personnel de l'aérodrome, contacté par France Bleu Bourgogne.