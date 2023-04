Côte-d'Or : un poids lourd transportant 24 tonnes de sucre prend feu sur l'A31 à hauteur d'Arceau

Plus de 90 pompiers mobilisés dans cet incendie à Saint-Jean-de-Rives.

Une forte odeur de brulé et sans doute de caramel planait ce vendredi après-midi dans la région d'Arceau en Côte-d'Or. Et pour cause, un poids lourd transportant 24 tonnes de sucre solide a pris feu alors qu'il circulait sur l'A31 en direction de Beaune.

Il n'y a pas de victime à déplorer mais l'intervention a nécessité l**'interruption de la circulation dans le sens Nancy Beaune**. Elle a mobilisé un important dispositif comprenant notamment 26 pompiers, un camion citerne et un véhicule d'intervention risque chimique.