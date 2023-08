Côte-d'Or : une disparition inquiétante qui finit bien

L'affaire a débuté ce mardi à la mi journée. Les enfants d'un homme de 75 ans souffrant de la maladie d'Alzheimer se rendent à son domicile pour vérifier que tout va bien. Ils découvrent alors la maison vide et alertent aussitôt la gendarmerie de Côte-d'Or pour disparition inquiétante.

ⓘ Publicité

Un rodeur signalé la nuit précédente à Genlis

Cet appel de la famille du septuagénaire met aussitôt les gendarmes en alerte. Ils vérifient les faits précédemment signalés et découvrent qu'un rodeur a été signalé la nuit précédente à Genlis. Le lien a été rapidement établi et les gendarmes de Genlis, épaulés par une équipe du PSIG et d'un chien de piste de l'équipe cynophile de Dijon partent à la recherche du disparu.

Perdu à 500 m de son domicile

C'est vers 17h que l'homme a été retrouvé à 500 mètres de son domicile, complètement déboussolé et très fatigué. Il était parti de chez lui pendant la nuit pour des raisons indéterminées, mais sans doute liées à la maladie d'Alzheimer. L'histoire finit donc bien mais n'a sans doute pas fini d'inquiéter les proches de ce septuagénaire.